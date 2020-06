Nach dem Sturmgewitter muss das Verteidigungsministerium liefern

Für all die Vorhaben des Kabinetts sind massive finanzielle Mittel – entweder in Form von Sonderbudgets oder durch eine Anhebung des Budgets – notwendig. Jedoch wurden diese in der Vergangenheit bis auf wenige Ausnahmen nur höchst ungern von der jeweiligen Regierung genehmigt.

Diese Finanzierungshürde muss Tanner aber nehmen, will sie das Bild des angeschlagenen Heeres in der Wahrnehmung der Bevölkerung wieder ins richtige Licht rücken. Fakt ist, dass die von ihrem Vorgänger Thomas Starlinger geforderten 16 Milliarden nicht bereitgestellt werden. Fakt ist auch, dass das derzeit geplante Budget für kommendes Jahr mager ausfallen wird. Zumindest nach derzeitigem Stand. Sollte das so bleiben, sieht die Zukunft für das Bundesheer weiterhin nicht rosig aus.