Bundesheer: Opposition fordert Erklärung der Ministerin im Plenum

Die Opposition sei "in Sorge um unsere Heimat", betonte SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer. Wenn der Schwerpunkt künftig auf Katastrophenschutz liege, stelle sich die Frage, wer Österreich im Ernstfall schütze, meinte er. Die NATO solle es jedenfalls nicht sein, sprach er sich gegen eine Mitgliedschaft in derartigen Bündnissen aus. Man werde über das Parlament auch eine Online-Petition einbringen, kündigte Laimer an.

Eine "Nebelgranate", um die Befragung von Kanzler Kurz im Ibiza-U-Ausschuss zu verschleiern, ortet nach wie vor NEOS-Wehrsprecher Douglas Hoyos. Tanner gehe es nicht um die Sicherheit des Landes, "sondern rein um die Sicherheit des Sebastian Kurz". So eine Ministerin sei "untragbar". Hoyos hat überhaupt das Gefühl, dass Tanner nicht wisse, was in der Verfassung zum Bundesheer steht - "eine solche Ministerin sollte sich wirklich überlegen, ob sie am richtigen Sessel sitzt".

Sachliche Debatte?

Rückendeckung erhält Tanner indes aus den eigenen Reihen. ÖVP-Wehrsprecher Michael Hammer hat am Freitag versucht, in der Bundesheer-Debatte zu kalmieren. Er sah in der Diskussion eine "unnötige Panikmache" und forderte vor allem die Vertreter der Opposition dazu auf, "zu einer sachlichen Diskussion zurückzukehren". Die Ministerin habe die wesentlichen Eckpunkte des geplanten Prozesses klar außer Streit gestellt.