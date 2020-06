Tanner in der ZiB 2: "Selbstverständlich" keine Kasernen schließen

Am Freitagmorgen kündigte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in einer Aussendung an, dass in Abstimmung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz der nationale Sicherheitsrat einberufen wird.

"Der notwendige Diskurs über die Zukunft des Bundesheeres hat begonnen. Nachdem wir nun mit dem Generalstab und den Kommandanten der unterschiedlichen Führungsebenen in dieser Woche den Diskussionsprozess zur Weiterentwicklung des Heeres eingeleitet haben - werden wir den Nationalen Sicherheitsrat einberufen und damit auch auf politischer Ebene diesen Prozess starten", hieß es darin.