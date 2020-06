Wie Corona die Wichtigkeit der Sicherheitspolitik verstärkt

Bei der Finanzkrise im Jahr 2008 kam es im Anschluss zu massiven Reduzierungen der Verteidigungsbudgets um rund 20 Prozent. „Primär wird bei Zukunftstechnologien gespart, die man in ein paar Jahren, wenn man sie bräuchte, nicht zur Verfügung hat“, sagt Frank und zieht als Vergleich die jetzige Gesundheitssituation: „So wie wir jetzt im Gesundheitsbereich einen Bedarf an Schutzmasken und Beatmungsgeräten haben, werden wir in Zukunft vielleicht einen Bedarf an Cyberverteidigungsfähigkeiten, an Drohnenabwehr oder an künstlicher Intelligenz haben.“