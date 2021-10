Verlängert Katzian? Wie es im ÖGB nun weitergeht

Doch zurück zur Personalrochade: Der Aufstieg von Hebenstreits Gewerkschaftskollege Pammer wäre ein Signal an die "vida"-Mitglieder gewesen, dass sie im neuen Kräfteparallelogramm nicht vergessen wurden. Und in diesem kommen auch der Präsidentin der Arbeiterkammer, Renate Anderl, und dem Chef der SPÖ-Gewerkschafter FSG, Rainer Wimmer, zentrale Rollen zu. Beide sind dem Vernehmen nach am Überlegen, ob sie verlängern, ein Generationenwechsel wäre nicht unlogisch – Anderl ist 59, Wimmer 66.

Mit einem ÖGB-Chef Wieser und der Demission von Anderl und Wimmer hätte die von Katzian favorisierte und geförderte GPA-Chefin Barbara Teiber aufsteigen können – ihr wäre die AK Wien (derzeit von Anderl geführt) zugefallen. Und um eine andere, starke Teilgewerkschaft zu bedienen, wäre Wimmers FSG-Vorsitz an den Boss der Bau-Holz-Gewerkschaft, Josef Muchitsch, gefallen.