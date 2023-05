Velkommen im „Getto“: Wie die Dänen gegen Parallelgesellschaften vorgehen

Zwangsdurchmischung

In einer Parlamentsrede sagte Frederiksen: „Sollen wir akzeptieren, dass es in Dänemark Orte gibt, wo Menschen Furcht haben, sich aufzuhalten? Niemals. Wir müssen und wir können es ändern.“

Worte, die genauso gut von Integrationsministerin Susanne Raab stammen könnten. Die ÖVP-Politikerin prangert seit Jahren an, dass durch die hohe Zahl an Zuwanderern „Parallelgesellschaften“ entstanden seien – gerade in Wien (siehe rechts). Diese Woche war sie in Dänemark, um sich inspirieren zu lassen. Und was sie da hörte, war zunächst schwer zu verdauen.

Sprache und Werte lernen ab dem 1. Lebensjahr

Per Gesetz, das 2018 in Kraft trat, können bestimmte Straftaten, die in diesen Gegenden begangen werden, von den Gerichten doppelt so hart bestraft werden. Eltern sind verpflichtet, ihre Kinder ab dem 1. Lebensjahr in den Kindergarten zu geben, damit sie Sprache und Werte lernen.

Der breite politische Konsens in Dänemark lautet, dass Integration nur dann gelingen kann, wenn Migranten möglichst viel Kontakt zur dänischen Gesellschaft haben. Und auch die dänische Gesellschaft soll möglichst bunt durchmischt sein. Das wird staatlich verordnet – und in letzter Konsequenz erzwungen. Sozialbauten werden privatisiert, saniert oder abgerissen. In früheren Glasscherbenvierteln stehen dann plötzlich neue, teurere Wohnungen, Einfamilienhäuser und Studentenheime.