Österreich an der Spitze: Reduzierung von Zuwanderung wichtigstes Thema

Foghs Organisation richtet am kommenden Montag und Dienstag erneut den Kopenhagener Demokratie-Gipfel aus, bei dem es vor allem um Konflikte und den Zustand der Demokratie in aller Welt geht. Die Alliance of Democracies veröffentlicht jeweils im Vorfeld der internationalen Konferenz die nach ihren Angaben weltgrößte Umfrage zur Wahrnehmung der Demokratie, den "Democracy Perception Index". Dafür hat das Marktforschungsinstitut Latana insgesamt knapp 54 000 Menschen in 53 Ländern befragt, in denen drei Viertel der Weltbevölkerung leben.