Das türkis-grüne Theater um offene Posten

Als Bedingung wird intern gehandelt, dass Josef Meichenitsch Kochers Stellvertreter wird. Als Budget-Experte hat er die Grünen in den Koalitionsverhandlungen vertreten, er war in der Finanzmarktaufsicht tätig und ist derzeit Abteilungsleiter in der OeNB.

Budget, Wirtschaft, Wettbewerb, Handel, Landwirtschaft – das sind die mächtigsten Bereiche der EU-Kommission. Dort werden die Weichen in der EU gestellt, dort wird viel Geld verteilt – entsprechend groß ist das Griss der nationalen Regierungen um diese Ressorts. Traditionell kommen dort die mächtigsten Staaten zum Zug, Frankreich, Italien, Spanien, aber auch die Niederlande und Dänemark. Dass EU-Kommissar Hahn zuletzt das Budget-Ressort erhalten hatte, lag an seiner langen Erfahrung als EU-Kommissar.

Da sei, so heißt es in der Regierung, sogar eine „Beamtenlösung“ mit der SPÖ noch wahrscheinlicher. Soll heißen: Ein Spitzenbeamter mit konservativem Weltbild, der über die fachliche Qualifikation verfügt.

"Nichts liegen lassen"

Auf grüner Seite wäre noch die längst überfällige Neubesetzung des Weisungsrates im Justizministerium offen. Diese Posten haben aber, wie man hört, zu wenig Gewicht, als dass man die Grünen damit locken könnte.

In puncto EuGH drängt einmal mehr die Zeit: Die aktuelle Periode läuft am 5. Oktober aus. Beim Direktorium der OeNB und bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) steht erst im Sommer 2025 ein Wechsel an. Am häufigsten genannt wird Mariana Kühnel, derzeit stv. Generalsekretärin der Wirtschaftskammer.

Von grüner Seite ist zu hören, dass man „nichts liegen lassen“ und sich bei den größeren (und kleineren) Personalentscheidungen, die fällig sind, in den nächsten Wochen noch einigen will. Wohl per Umlaufbeschluss, denn ein Sommerministerrat ist vorerst nicht geplant.