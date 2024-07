Gewessler: Wichtige Postenbesetzung im allerletzten Moment

Der Sektion unterstehen auch die Digitalagenden des öffentlichen Verkehrs. Zum Beispiel der Ticketshop, das Vertriebssystem des öffentlichen Verkehrs. QualifikationBreuß sei von der Bestellungskommission einstimmig als „in höchstem Maß geeignet“ empfohlen worden, heißt es in der Aussendung des Ministeriums. Doch im Gegensatz zu Kasser finden sich in der Qualifikation seiner Nachfolgerin weder Finanz- und Controlling-Expertise sowie Digitales.

„Vorkämpferin“Die Absolventin der Internationalen Betriebswirtschaft an der Universität Wien und ausgebildete Kommunikationsexpertin war im Kabinett von Gewessler verantwortlich für die Einführung des Klimatickets, dem wichtigsten Projekt für die Grün-Politikerin. Derzeit jobbt Breuß in der ÖBB-Infrastruktur AG, wo sie die Stabsstelle Kommunikation leitet. Sie erhält einen Fünf-Jahres-Vertrag als Vertragsbedienstete. Somit würde sie formal nicht unter die Posten-Sperre fallen.

Der Koalitionspartner ÖVP erfuhr erst am Freitag von der Postenbesetzung. „Eine Frage des Zeitpunkts“, meint der türkise Verkehrssprecher Andreas Ottenschlager gegenüber dem KURIER. „Es ist schon fragwürdig, eine so wichtige Position in letzter Minute zu besetzen“, so Ottenschlager. „Darüber hinaus ist es natürlich interessant zu beobachten, dass Personalentscheidungen in anderen Breichen von den Grünen sehr schnell kritisiert werden“.