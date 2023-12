Der Aufsichtsrat der ASFINAG hat heute einstimmig Herbert Kasser (59) zum Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens bestellt. Kasser, der als Vertrauter von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) gilt, fungiert bisher als Generalsekretär im Ministerium. Hartwig Hufnagl (47) wurde in seiner Funktion als Vorstand für den Bau- und Betrieb (COO) verlängert. Das teilte die Asfinag in einer Aussendung am Montagnachmittag mit.

