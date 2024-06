Vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) zeigte sich die EVP-Spitzenkandidatin beeindruckt. "Hier können Sie sehen, wie sich die Zukunft anbahnt." Das Institut bringe Wissenschafter aus allen Teilen der Welt zusammen und schaffe entscheidende Verbindungen zwischen exzellenter Forschung, der Gesellschaft und der Wirtschaft.

Brunner postete nach dem Treffen: "Forschung und Entwicklung sowie die Mobilisierung von Wachstumskapital sind entscheidend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit".

Auf Nachfrage des KURIER im Kanzleramt, worum es bei den Gesprächen mit Nehammer und Brunner nun gegangen sei, wird auf Vertraulichkeit hingewiesen. Das gesamte Programm fand ohne Medientermine oder -begleitung statt. Betont wurde, dass es sich um eine "Parteiveranstaltung" gehandelt habe. Von der Leyen sei in ihrer Funktion als EVP-Spitzenkandidatin zu Besuch gewesen, Nehammer habe sie als ÖVP-Chef empfangen.

Von der Leyen war aus Lissabon gekommen und reiste am Nachmittag in Richtung München weiter, wo sie am Freitagabend an einer Abschlusskundgebung der CDU/CSU teilnimmt.

Am Wahlabend am Sonntag werden von der Leyen und EVP-Chef Manfred Weber in Brüssel sein.