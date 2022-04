Teuerungswelle erst am Anfang: "Es gibt kein Entrinnen"

Wie viel teurer wird das Leben?

Lebensmittel werden teurer. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres stieg die Inflation bei Nudeln, Brot und Co. um 4,1 Prozent, wie das WIFO errechnet hat. Das Institut für Höhere Studien geht von 3,88 Prozent Inflation aus. Beide Institute rechnen mit zeitnahen Steigerungen auf rund 5 Prozent.

Das Auswärtsessen und -nächtigen war in Österreich schon immer ein Preistreiber. Im Februar stiegen die Preise um 6,8 Prozent (IHS) bzw. 6,7 Prozent (Wifo) weiter gehörig an. Das liegt vornehmlich an dem Aufheben der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie, die an Kunden weitergegeben wird. Die Inflation im Gastro-Bereich ist in Österreich deutlich höher als im Rest des Euro-Raums.

Haupttreiber der höheren Preise sind die Energiekosten. Diese waren schon vor dem Ukraine-Krieg erhöht. Der Krieg aber verschärft die volatile Preissituation. Im Februar zahlte man für Energie 26,8 Prozent (IHS) bzw.

27,6 Prozent (Wifo) mehr als im Februar 2021. Laut Statistik Austria zahlte man im Februar für Heizöl 48,9 Prozent mehr, für Gas 63,3 Prozent mehr und 29,3 Prozent mehr für Sprit.

Die Inflation bei Mieten ist gesunken, laut Wifo-Daten im Februar um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das liegt an einem Mehrangebot an Wohnraum in Wien. Aber: Am 1. April wurde der Mietrichtwert um 5,85 Prozent angehoben, nachdem die Indexanpassung 2021 coronabedingt ausgesetzt wurde. Die Mieterhöhung kann bei rechtzeitiger Information der Mieter ab Mai schlagend werden.