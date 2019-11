Tag der Entscheidung: Wird es jetzt ernst mit ÖVP und Grünen?

Bei der ÖVP ist keine große Sitzung geplant, Parteichef Kurz hat das Wochenende über mit Landeshauptleuten und Bünde-Chefs telefoniert. Am Montagvormittag will er bekannt geben, mit welcher Partei er in Regierungsverhandlungen eintritt. 2017 war schnell klar, dass es die FPÖ wird, die Verhandlungen verliefen dann ebenfalls recht zügig.

Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau in Niederösterreich, verriet Ö1-„Journal zu Gast“ am Samstag keine Präferenz. Auch eine Koalition mit der FPÖ schließt sie nicht ganz aus. „Das ist immer eine Frage der Alternativen“, sagte sie.