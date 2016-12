FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat in der Woche vor der Wahl die USA besucht und dort einen führenden Berater des künftigen US-Präsidenten Donald Trump getroffen. Nach einem Bericht über die Teilnahme einer FPÖ-Delegation an einer Trump-Wahlparty in New York in der Wahlnacht (wir berichteten) veröffentlichte Strache über Facebook Details seiner Reise (siehe unten). Seinen eigenen Angaben nach traf der FPÖ-Chef bei einem einwöchigen Besuch in New York und Washington den vormaligen Militär und künftigen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn (dazu hier mehr).

Einen Monat später war der FP-Chef mit seinen blauen Parteikollegen Norbert Hofer, Harald Vilimsky und Johann Gudenus in Russland zu Gast (wir haben berichtet). Erneut veröffentlichte Strache Details zu der Reise auf Facebook und betonte abermals sein Treffen mit Michael Flynn. Worüber gesprochen wurde, war nicht bekannt.

Doch kein Treffen?

Das dürfte einen einfachen Grund haben: Strache und Flynn haben einander wohl nie getroffen. Ein Sprecher von Trump hat nämlich dementiert, dass es ein Treffen zwischen den beiden gegeben hat. Verschiedene US- und internationale Medien zitieren jetzt Trump-Sprecher Jason Miller, der als künftiger Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses nominiert ist, mit den Worten, es habe "falsche Berichte" (fake news) darüber gegeben, dass sich Flynn mit einem österreichischen Politiker getroffen habe.

- @JasonMillerinDC says it is “fake news” that Mike Flynn met with leader of the Austrian Freedom Party — Charlie Spiering (@charliespiering) December 22, 2016

"Tatsache ist, das General Flynn den besagten österreichischen Politiker weder getroffen noch mit ihm gesprochen hat und das General Flynn sich vehement von Gruppen mit solchen Einstellungen und Standpunkten distanziert", zitierte etwa am Donnerstag (Ortstzeit) das ultrarechte Nachrichten-Portal Breitbart den Trump-Sprecher.

Foto: Screenshot