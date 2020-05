Sprachförderung: Ruppige Annäherung

Schmied

Die Unterrichtsministerin will Deutsch aber nicht in Crashkursen unterrichten, sondern schon immit Sprachunterricht beginnen. Ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr sei denkbar. Hinzu solle gezielte Förderung in derkommen: Über, wenn man dieVorschulklasse dazurechne. Auch die derzeit schon bestehende Möglichkeit,zu absolvieren, willkünftig stärker forcieren. Welche der beiden Varianten gewählt werde, solle an der jeweiligen Volksschule entschieden werden - unterstützt durch ein Kompetenzportfolio, dass durch die Kindergarten-Pädagogin erstellt wurde. Diese könnte eventuell auch beim Aufnahmegespräch mit dem Schuldirektor dabei sein. Es sei sinnvoll, nicht alle Kinder über einen Kamm zu scheren.

Ziel ist in jedem Fall die volle Beherrschung der Unterrichtssprache Deutsch im Alter von 10 Jahren. Nicht vernachlässigen dürfe man Quereinsteiger, für die Schmied die Mittel verdoppeln will. Bis zu 7000 Kinder kämen pro Jahr neu nach Österreich und in das Schulsystem.

Die Hoffnung auf ein brauchbares Gesamtkonzept ist berechtigt, da in dessen Ausarbeitung auch Praktiker mit Schulerfahrung eingebunden werden, sowie die renommierten Experten Hans-Jürgen Krumm vom Wiener Germanistik-Institut und Sprachwissenschaftler Rudolf de Cillia, einer der wichtigsten Befürworter des integrativen Konzepts und entschiedener Gegner dessen, was in den Medien als „Gettoklasse“ bekannt wurde.