Nach Vorstand: Wie es jetzt in der SPÖ weitergeht

Noch bevor die SPÖ-Gremien am Montag zu tagen begannen, sorgte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Gerhard Deutsch für Aufregung. Er entwertete die bevorstehende Mitgliederbefragung, die sich der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gewünscht hatte, gegenüber puls24: Es handle sich bloß um ein „Stimmungsbild unter den Mitgliedern“, die Entscheidung „fällt am Parteitag“.

Eine Spitze, die vorwegnahm, wie zäh daraufhin die Verhandlungen in den Gremien verlaufen sollten. Zuerst tagte das Präsidium, dann der Vorstand. Bis Freitagmitternacht hatten sich 73 Kandidaten für die Mitgliederbefragung über die Parteiführung angemeldet. Nur drei Personen wird eine realistische Chance eingeräumt: der amtierenden Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, ihrem obersten Widersacher Doskozil, sowie Andreas Babler, Traiskirchner Bürgermeister und Bundesrat.

Die Ausgangslage: Zwischen 24. April und 10. Mai sollen die rund 149.000 SPÖ-Mitglieder per Brief oder elektronisch darüber abstimmen, wen sie als Parteichefin oder Parteichef bevorzugen. Eine Stichwahl wird es nicht geben. Am 3. Juni folgt der Parteitag.