SPÖ empört: "Neos sollen nie mehr das Wort Verantwortung in den Mund nehmen"

Ein Mitglied des Hauptverhandlungsteams der SPÖ zeigt sich indes wenig überrascht vom Ausstieg der Neos. Das habe sich bereits ab der dritten Woche der Gespräche abgezeichnet. Bei den Neos habe sich "absolute Unfähigkeit zum Regieren" gezeigt. Und, dass sie "keine Ahnung von den Kompetenzebenen" hätten. Die Pinken seien sehr oft "nur mit Überschriften, aber ohne Inhalte" in die Gespräche gekommen. Sepp Schellhorn soll immer wieder ohne Absprache mit Meinl-Reisinger "ins Blaue" verhandelt haben.

So sei der schwarz-pinke Plan gewesen, die Gehälter im Öffentlichen Dienst über drei Jahre hindurch unterhalb der Inflationsrate zu erhöhen, was einem Reallohnverlust gleichkommen würde. Das gleiche sei auch bei den Pensionen beabsichtigt gewesen, heißt es aus roten Verhandlerkreisen. Darüber hinaus eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters auf 67 Jahre. Zudem hätten ÖVP und Neos die Mehrwertsteuer auf 22 oder 23 Prozent anheben wollen.

SPÖ: "Verantwortung vor Taktik"

Was die Frage aufwirft, warum nicht die Roten die Verhandlungen abgebrochen haben: „Weil uns unsere Verantwortung in dieser schwierigen Situation bewusst ist“, sagt ein Funktionär, während den Neos taktische Überlegungen offenbar wichtiger sind. "Sie sollen nie mehr das Wort Verantwortung in den Mund nehmen."

Wie es nun aus der Sicht der SPÖ weitergehen soll, ist noch offen. Dies soll in den Gremien geklärt werden. Für 14 Uhr wird ein Statement von Parteichef Andreas Babler erwartet.