"Kalt erwischt": Neos und ÖVP sehen die Schuld bei SPÖ - diese schießt zurück

Jetzt heißt es jeder gegen jeden - zumindest, was die Genese zum Ausstieg der Neos aus den Koalitionsverhandlungen betrifft. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger bedankt sich in der eigens einberufenen Pressekonferenz am Freitag bei Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer und ÖVP-Klubchef August Wöginger für den "gemeinsamen Weg" und dafür, "über den Tellerrand geblickt" zu haben. Die "Sozialdemokratie" erwähnt die Neos-Chefin nur als Partei - deren Chef Andreas Babler nennt sie explizit nicht.

ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker schiebt in einer schriftlichen Aussendung zeitgleich gleichsam der SPÖ die Schuld für das Scheitern der Koalitionsgespräche in die Schuhe. In der Aussendung heißt es: "Das Verhalten von Teilen der SPÖ hat zur aktuellen Situation geführt. Während sich Teile der Sozialdemokratie konstruktiv eingebracht haben, haben in den letzten Tagen die rückwärtsgewandten Kräfte in der SPÖ überhandgenommen, und damit erreicht, dass sich die Neos aus den Verhandlungen zurückgezogen haben. Auch für uns ist klar, dass die Bundesregierung nur eine Daseinsberechtigung hat, wenn in entscheidenden Bereichen Fortschritte für unser Land erreicht werden. "