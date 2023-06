So gelang Doskozil die Machtübernahme

Unmittelbar nach Bekanntgabe des Ergebnisses legt sich Doskozil fest: Er will nicht mit der FPÖ koalieren. Und als erste Geste der Versöhnung holt Doskozil den knapp unterlegenen Babler auf die Bühne, der Tränen in den Augen hat.

Das Wahlergebnis ließ sich in dieser Form nicht vorhersehen. Und zwar weder vor dem Samstag, noch unmittelbar im Anschluss an die beiden Parteitagsreden.

Das Los wollte es, dass Hans Peter Doskozil in die Vorlage geht.

Der burgenländische Landeshauptmann beginnt mit einem Bild, das bei ihm im Büro hängt: Bruno Kreisky in nachdenklicher Haltung.

„Was würde er wohl sagen, was uns an den Kopf werfen? Wie würde er sich über die Dinge aufregen?, stellt Doskozil eine rhetorische Frage an die Delegierten.