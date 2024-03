Grünen-Klubchefin Maurer: „Die Zeit von Sebastian Kurz ist lang vorbei“

Sigrid Maurer: Mich juckt es in den Fingern, was die Regierungsarbeit betrifft. Wir haben noch viel vor.

Diese Woche wurde ein Wohnpaket mitsamt Leerstandsabgabe präsentiert. Was ist da geplant?

Wir haben auf der einen Seite eine Knappheit an Wohnraum, die zu überhöhten Mieten führt. Auf der anderen Seite haben wir mehrere Hunderttausend leer stehende Wohnungen in Österreich. Und dann wird ständig etwas Neues gebaut und Boden versiegelt, anstatt das, was wir haben, zu sanieren und auf den Markt zu bringen. In drei Ländern gibt es schon eine Leerstandsabgabe, die ist aber zu niedrig, als dass sie eine Motivation wäre, zu vermieten. Jetzt geben wir den Ländern die Möglichkeit in die Hand, diese Leerstände wirklich zu mobilisieren.

Welche Länder nehmen das dankbar auf, welche zögern?

Es gibt einen einstimmigen Beschluss der Landeshauptleutekonferenz, und ich erwarte, dass sich die Länder dem Thema jetzt widmen. Es mag im Interesse von Immobilienspekulanten sein, dass Wohnungen leer stehen, es muss aber im Interesse der Politik sein, günstigen Wohnraum zu ermöglichen. Unser Ziel ist, das Paket in den nächsten Wochen dingfest zu machen.