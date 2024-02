Bauoffensive: Regierung investiert 1 Milliarde Euro

Die Bundesregierung hat sich an ihre Ankündigung gehalten: Am Dienstag haben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ein Bau- und Wohnpaket präsentiert. Die sogenannte "Wohn- und Eigentumsoffensive" wurde passenderweise auf einer Baustelle in Wien-Floridsdorf vorgestellt. "Hier wird tatsächlich Zukunft geschaffen und das ist der richtige Ort, um unsere Eigentumsoffensive zu starten", sagt Nehammer.

Unter Einbindung der Sozialpartner sei ein effizientes Programm erarbeitet worden, betont der Kanzler. Nicht in den Entwurf geschafft hat es der umstrittene Vorschlag der Sozialpartner, Häuslbauern einen Zuschuss von maximal 100.000 Euro auf das erste Eigenheim zu überweisen. Das kommt wenig überraschend, nachdem nicht nur die Opposition, sondern auch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die Idee als wenig treffsicher bezeichnete.