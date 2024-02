Zinsen gestiegen, Baubranche am Boden - was die Politik vorschlägt

Die Bauwirtschaft steckt in einer massiven Krise: Tausende Jobs sind in Gefahr, Eigentum ist für viele derzeit nicht leistbar. Der Druck auf die Politik schnell gegenzusteuern, wächst: ÖVP und Grüne verhandeln aktuell über ein Bau- und Sanierungsprogramm für Herbst. Am Montag haben auch die Sozialpartner ein Paket präsentiert.