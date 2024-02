Wohnbau stockt trotz steigender Nachfrage nach Wohnraum

In der Bundeshauptstadt ist das Angebot am Wohnungsmarkt deutlich gestiegen. „Es gibt jetzt erst einmal ausreichend Angebot in Wien, aber es kommt nicht mehr nach – nächstes Jahr gibt es deutlich weniger“, so Ulreich über den Rückgang bei den Wohnbaubewilligungen. Er fürchtet, dass man die Bauproduktion nicht mehr so einfach wieder hochfahren kann, wenn der Neubau längere Zeit stockt. „Dass wir in eine gewaltige Baukrise schlittern, habe ich vor eineinhalb Jahren schon gesagt. Und da fahren wir voll gegen die Wand“, so Ulreich.

Er fordert, nun die Sanierung anzukurbeln. „Da wäre Platz für die Tausenden Bauarbeiter, die ab Sommer wahrscheinlich stempeln gehen, weil es keine Neubauten gibt.“ Diese Entwicklung spüren Wohnungssuchende bereits am Markt: Denn in der Bundeshauptstadt gebe es zu wenig Zwei-Zimmer-Wohnungen – und das, obwohl 70 bis 80 Prozent der Wiener Ein- bis Zwei-Personen-Haushalte sind.