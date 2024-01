Wohnbaumotor stottert, Branche schlägt Alarm

Sinkenden Aufträge bei den Baufirmen sind die Folgende des starken Rückgangs im Neubau. Viele Firmen kämpfen mit Mitarbeiterabbau und Standortschließungen, es gibt auch Insolvenzen in der Branche. Um auf die Probleme in der Bauwirtschaft aufmerksam zu machen, wurde diese Woche eine Initiative vorgestellt. Namhafte Unternehmen der Baubranche haben sich zusammengeschlossen. Die vorgestellte Initiative „Mehr Zuhaus' in Österreich“ besteht aus 18 Unternehmen und Institutionen aus der Branche, die sowohl die Öffentlichkeit als auch die Politik wachrütteln wollen, damit der Wohnungsneubau wieder in Schwung kommt. Sie fordern, dass die Wohnbauförderung wieder zu früherer Stärke zurückfinden soll. Denn vor Jahren sei 1,5 Prozent der BIP in die Wohnbauförderung geflossen, 2023 sind es nur mehr 0,4 Prozent gewesen. Baumit-Geschäftsführer Georg Bursik fordert deshalb: „Die Wohnbauförderung muss aufgestockt, die Zweckwidmung wieder eingeführt werden“.