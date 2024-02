Am nächsten Tag reitet ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker für seinen Ex-Parteichef aus. In einer eilig einberufenen Pressekonferenz spricht Stocker über einen „Anschein der Befangenheit“ bei Radasztics und stellt die Frage in den Raum, ob der Richter die Öffentlichkeit über den Disziplinarentscheid hätte informieren sollen. „Meiner Meinung nach schon“, so Stocker. Das Verfahren hätte dann einen anderen Verlauf nehmen können.