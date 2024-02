Sebastian Kurz im ORF: "Herr Wolf, wetten wir, dass es falsch ist?"

Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist dieser Tage in aller Munde - und nach der Urteilsverkündung am Freitag ein äußerst gefragter Studiogast. Am Montagabend stellte sich Kurz im Studio der ZIB 2 den Fragen von Armin Wolf.

Mit dieser Frage ging das Interview los: "Herr Kurz, glauben Sie, der Richter hat Sie aus parteipolitischen Gründen verurteilt?" Der ehemalige Kanzler antwortet: "Es gab eine sehr eindeutige politische Komponente. Ich persönlich finde die Entscheidung unfair."