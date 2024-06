EU-Wahlkampf: Schilling in Medien präsenter als alle anderen Kandidaten zusammen

Im Endspurt in der Wahl zum Europäischen Parlament: Die APA-Comm hat Donnerstagfrüh Statistiken über die Medienpräsenz der österreichischen Spitzenkandidaten veröffentlicht. Sie hat 13 Tageszeitungen aus ganz Österreich analysiert. Dabei scheint das Motto: je mehr Widersprüchlichkeiten im Wahlkampf, desto mehr Präsenz gibt es in den Medien.

Dabei war schon ihr Einstieg in den Wahlkampf ungünstig. Der Standard machte damals Vorwürfe gegen die Politikerin publik und stieß damit eine erste Berichtsflut um Schilling an. Die Grünen stellen sich damals hinter ihre Kandidatin und sprachen von einer „Schmutzkübelkampagne“ gegen Schilling.

FPÖ, SPÖ, ÖVP und Neos unter den Top fünf

Am zweithäufigsten kam FPÖ-Kandidat Harald Vilimsky in Österreichs Medien vor. Er ist in 199 Artikeln vor allem im Zusammenhang mit dem deutschen AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah aufgefallen.