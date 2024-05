SPÖ kapert FPÖ-Seiten: Vilimsky wütet gegen "bedauernswerte Sozen"

Spitzenkandidat Harald Vilimsky meinte auf "X" zu der Aktion, von der oe24 zuerst berichtete, wörtlich: "Was für ein bedauernswerter Haufen die Sozen mittlerweile sind .... Seid Ihr wirklich derart in Panik, so was mieses machen zu müssen?

Trost für die FPÖ: Auf ihren traditionellen Seiten wie fpoe.eu gibt es das bekannte blaue EU-Programm mit Themen wie "Weg mit dem EU-Speck" und "Abflug nach Ruanda".