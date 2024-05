So hat die FPÖ nichts in der Regierung verloren

Wer’s genau wissen will, dem sei ein Blick in ihr Grundsatzprogramm empfohlen: Da tritt die AfD offen für die „Beschränkung“ von Parteien ein (Seite 11).

Nein, so weit will man als FPÖ dann doch nicht gehen. Und genau hier liegt das Problem.

Sie fordert den Austritt aus dem Euro (18), will Alkohol- und Drogenkranke nicht in Spitälern, sondern in Gefängnissen behandeln (26). Sie hält es für eine gute Idee, Online-Pranger für Straftäter einzurichten (27) und Menschen mit Kindern gegenüber Kinderlosen beim Pensionsantritt zu bevorzugen (42). Sie hält nichts vom Gendern (52), von Frauenquoten (55) oder von der Inklusion von Kindern mit Behinderung (54). Und im Unterschied zu anderen politischen Bewegungen, die die Wissenschaft und deren Arbeit wertschätzen, hält die AfD den menschengemachten Klimawandel für Humbug (79) und die Atomkraft für die bessere Alternative zu Solarzellen (83).

Natürlich kann man als Partei mit einer Bewegung befreundet sein, die programmatisch und personell ständig am Rande der Demokratiegefährdung agiert.

Führungs- oder gar regierungstauglich macht einen das aber nicht. Marine Le Pen und viele andere haben das verstanden. Bei der FPÖ dauert’s offenbar noch ein bisserl.