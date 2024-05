Starjournalist Steingart: "Die AfD ist eine Fehlermeldung im System"

Ja. Das Papier ist ein Auslaufmodell, es ist ein Mühlstein am Hals der Verlage. Noch bringt es Rendite, noch verkauft sich die Printanzeige – aber es wird weniger.

Und wie sieht es mit der digitalen Transformation der traditionellen Medien aus?

Es ist die Aufgabe dieser Medien, sich zu transformieren. Ich habe das selbst beim „Handelsblatt“ gemacht. Aber daneben gibt es auch die „Teslas“: Tesla fängt nicht mehr mit Verbrennermotoren an. Analoges gibt es auch in der Medienbranche – eben digitale Medien. Aber das heißt nicht, dass der Stern oder das Handelsblatt vor dem Aus stehen, die müssen eben transformiert werden. Dennoch muss das Neue entstehen – was in Europa zuwenig passiert.

Wie wichtig sind Marken?

Sehr wichtig! Es braucht die persönlichen Marken: der einzelne Journalist, der für etwas steht; aber auch die Medienmarke: in welcher Halle tritt der Journalist auf. Wobei die Personenmarken wichtiger geworden sind, das gab es früher nicht in der Weise. Ja, es gab die großen Gründerfiguren wie Rudolf Augstein oder Henri Nannen, aber der einzelne Spiegel-Journalist war eine graue Maus.

Ist das eine gute Entwicklung? Wird das Ich des Journalisten wichtiger als das Wir?

Das wäre eine Übertreibung – ich sehe Journalisten nicht als Influencer, sondern als trusted source, die mir für Glaubwürdigkeit bürgt.

Sind nicht die Grenzen zwischen Journalisten und Usern verschwommen, seit in den sozialen Medien oder Onlineforen gleichsam jeder ein Journalist sein kann?

Ja, und das finde ich auch richtig. Ich halte es da mit Joseph Beuys: „Jeder Mensch ist ein Künstler.“ Die Idee, dass nur jemand ein Künstler ist, weil er bei Sotheby’s versteigern konnte, halte ich für falsch. Und so sind auch Menschen, die aus der Wirklichkeit berichten, Journalisten. Citizen Journalism nennt man das – das ist die Demokratisierung unseres Berufsstandes.

Sehen Sie sich demnach selbst eher als Kommunikationsmanager oder als „Welterklärer“ im traditionellen Sinn?

Letzteres bin ich in erster Linie (lacht).