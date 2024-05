Eilt-Pressekonferenz: Kogler und Schilling erklären sich jetzt

"Die Grünen werden am Mittwoch in einer Pressekonferenz zur aktuellen Berichterstattung ihrer Spitzenkandidatin Lena Schilling und zum laufenden EU-Wahlkampf Stellung nehmen. Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen dafür neben Lena Schilling auch Bundessprecher Werner Kogler, die beiden stellvertretenden Bundessprecher:innen Leonore Gewessler und Stefan Kaineder sowie Klubobfrau Sigi Maurer zur Verfügung", hieß es in der Ankündigung.

Die Liste der Spitzenfunktionäre der Grünen lässt vermuten, dass Schilling nicht als Spitzenkandidatin zurücktreten wird. Dienstagabend bat die ZiB2 um eine Stellungnahme der Grünen zu den Vorwürfen. Gegenüber der Redaktion hieß es, dass sie abseits der von Schilling unterschriebenen Unterlassungserklärung keine politische Relevanz an den Vorwürfen sehen: "Alle weiteren angesprochenen Themen fußen auf Gerüchten oder behandeln Dinge, die das Privatleben von Lena Schilling und/oder anderer Personen betreffen. Nichts davon hat eine politische Tangente. Die Grünen stehen voll und ganz hinter Lena Schilling."