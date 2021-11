Schallenberg: "Das Beste an Kickl wäre, wenn er zur Einsicht käme"

Der Lockdown kostet eine Milliarde Euro pro Woche. Wird es wieder eine "Koste es, was es wolle"-Corona-Hilfe geben können?

Finanzminister Gernot Blümel wird den bewährten Instrumentenkoffer an Unterstützungen wieder nützen, damit die Unternehmen wirtschaftliche Sicherheit haben.

Welche Einschränkungen muss der geimpfte Bürger im Lockdown im privaten Raum auf sich nehmen?

Der Appell an alle Menschen ist, die Kontakte auf ein absolutes Minimum zu verringern. Was die Infektionskette durchbricht, das sind weniger Kontakte. Das Infektionsgeschehen ist leider so, dass trotz 3-G am Arbeitsplatz und 2-G in der Freizeit die Neuinfektionen weiter ansteigen. Das Gesundheitspersonal hat in den letzten 20 Monaten Übermenschliches geleistet, ihnen sind wir zu Dank verpflichtet und sie müssen wir jetzt entlasten, auch um die Ungeimpften zu schützen.