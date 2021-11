Regierungsperformance für Polit-Beobachter "völlig chaotisch"

Das alles dürfte bei der Bevölkerung alles andere als gut ankommen. "Ich gehe davon aus, dass das Vertrauen in die Regierung auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt ist", ergänzte Bachmayer. Zusätzlich hätten die heftigen Angriffe der Opposition auf die ÖVP eine Situation entstehen lassen, die "die Regierung nur eingeschränkt handlungsfähig macht". Dabei bräuchte es gerade in der Krise Einheit und Geschlossenheit. Das habe das große Vertrauen der Bevölkerung beim ersten Lockdown gezeigt. Das sei damals zwar leichter gewesen, aber das geschlossene und entschlossen wirkende Auftreten der Regierung habe der Bevölkerung Vertrauen gegeben. Heute sei das genaue Gegenteil der Fall.

Der Rücktritt von Kurz habe in der türkisen ÖVP ein Gefühl der Ungerechtigkeit entstehen lassen. Diese innere Krise in der ÖVP werde nun in der äußeren Coronakrise verstärkt. Die Partei sei inhaltlich gespalten, so Bachmayer. Damit sei ein Chaos in der Regierung zwischen Türkis und Grün und ein doppeltes Chaos in der ÖVP zwischen Türkis und Schwarz und zwischen Bund und Ländern entstanden. "Es herrscht ein Durcheinander und eine Kakofonie. Das alles ist schuld daran, dass es in der Pandemiebekämpfung so weit gekommen ist."