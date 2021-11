Die Szenarien: Lockdown für alle oder nur für Krisen-Bundesländer?

Was den Rest der Republik angeht, war die Lage Donnerstagabend noch nicht ganz so klar.

Denn abgesehen davon, dass Teile der Bundesregierung fürchten, dass ein Lockdown für Geimpfte die Motivation zur Booster- bzw. Drittstich-Impfung völlig zerstören könnte, sah man am Donnerstag zwei andere, gröbere Probleme:

Das eine ist die Frage der Verhältnismäßigkeit – und zwar im Vergleich zwischen den Bundesländern.

Im Osten, also in Wien, dem Burgenland und Niederösterreich, sind die Intensivstationen noch nicht so stark belastet wie in den Bundesländern mit schwächeren Impfquoten. Im Burgenland etwa waren nur 16 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt, auch in Wien hielt man mit 21 Prozent Covid-Patienten klar unter der selbst gesetzten Gefahren-Marke von 33 Prozent.