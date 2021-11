Kommt Lockdown? Die Stimmung ist auch so im Keller

Die ÖVP will von einem allgemeinen Lockdown nichts wissen. Aber auch ohne amtliche Sperren nähert sich die Stimmung bei vielen Menschen dem Nullpunkt. Deutschland hat eine Reisewarnung ausgesprochen, Touristiker sehen sich mit einer Stornowelle konfrontiert und fordern einen „sofortigen harten“ Lockdown, um die Wintersaison zu retten (siehe rechts). Österreichweit sind 407 Schulklassen geschlossen. Und in einem oberösterreichischen Krankenhaus gab es so viele Todesfälle, dass laut einer Insiderin die „Leichen wegen Überfüllung am Gang abgestellt“ werden mussten.

Die Bundesländer reagieren. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) fordert einen „bundesweiten Lockdown“, OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) schließt weitere Maßnahmen nicht mehr aus. Auch in Salzburg und Wien ist die Tendenz klar: Man werde ohne weitere Beschränkungen nicht auskommen.

Nach einem veritablen Krach in der Regierung über die Krisenbekämpfung wollen ÖVP und Grüne nun mit einer Stimme sprechen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sagte einen Fernsehauftritt ab, aber seine Meinung ist bekannt: er schließt sich den Experten an.

Die ÖVP ist hingegen immer noch auf ihrer Linie, kein Lockdown für Geimpfte. „Das Ziel ist weiterhin klar: Wir wollen die Impfquote erhöhen, und das funktioniert nicht, wenn wir die Geimpften abstrafen“, heißt es aus dem Kanzleramt zum KURIER. Zumindest folgende Maßnahmen könnte die ÖVP mittragen: eine Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht, eine Homeoffice-Empfehlung und 2-G-Plus – also PCR-Testpflicht für Geimpfte – in der Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen.

Freitag ist Lostag

Worauf sich die Politik einigt, dürfte man spätestens am Freitag bei der Landeshauptleutekonferenz am Tiroler Achensee erfahren. Kanzler Alexander Schallenberg und Mückstein nehmen daran teil. Bereits am Donnerstag finden Vorgespräche auf Beamtenebene statt. Die Bundesländer wünschen sich bundesweit einheitliche Regeln. Sonst droht ein Fleckerlteppich, der ähnlich unübersichtlich ist wie das Infektionsgeschehen.