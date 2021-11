Erste Nachtclubs sperren zu: Babenberger-Passage geht in den Lockdown

Man wolle einen "kleinen Beitrag zum Wohl der Allgemeinheit" beitragen, schreiben Christoph Probst und Joachim Bankel, die Betreiber der Babenberger Passage auf den Sozialen Medien. Angesichts der extrem hohen Corona-Infektionszahlen sehen sie sich gezwungen, den Betrieb des bekannten Nachtclubs in der Wiener City einzustellen.

Die Branche war die letzte, die öffnen durfte: In Clubs, Bars und Diskotheken konnte erst am 1. Juli 2021 wieder getanzt und gefeiert werden.

Nur vier Monate später ziehen die ersten Betreiber freiwillig die Handbremse - und gehen wieder in den Lockdown. "Der Appell des Gesundheitsministers und der Experten, möglichst viele Kontakte zu vermeiden, nehmen wir in der jetzigen Situation sehr ernst. Zusätzlich tun wir dies zum Schutz unserer Mitarbeiter", so die Inhaber der Babenberger Passage. Sprich: Der Spaß ist vorbei. Die Tanzflächen und Bars bleiben leer.

Man darf gespannt sein, welche Cubs diesem Vorbild folgen werden.