Rauch nach Kritik: „Ich liebe meine Frau. Sie hat eine andere Meinung“

Schon bevor die neue Verordnung zum Quarantäne-Aus offiziell bestätigt wurde, wurde hitzig darüber diskutiert. Ein Punkt, der vor allem auf Sozialen Medien für Fragezeichen und Verwunderung sorgte, war, dass sich Gabi Sprickler-Falschlunger, Ehefrau von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), öffentlich gegen ein Aus der Quarantäne Pflicht stellte. "Ein Aus für die Quarantäne in Anbetracht der vor der Tür stehenden Herbstwelle und bereits hoher Sommerzahlen ist mit Sicherheit die falsche Entscheidung von Gesundheitsminister Rauch", ließ die Vorarlberger SPÖ-Landesparteivorsitzende am Montag per Aussendung wissen.