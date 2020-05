Protestaktion mit Fragezeichen

Dann bekamen die Aktivisten Unterstützung von einem pakistanischen Asylwerber aus dem Lager. Der brüllte vier Stunden lang mit einem Megafon die Aufforderung zum Mitmachen über den Zaun. Bis Mittag konnten auf diese Weise rund 200 der insgesamt 1400 Lagerinsassen zum Marsch überredet werden. Viele von ihnen kamen äußerst spärlich bekleidet. Am Tor stand fassungslos Lagerleiter Franz Schabhüttl, der meinte: „Jeder von denen fasst bei uns ein Bekleidungspaket aus und bestätigt es per Unterschrift.“ Während des Gespräches wurde ein Pakistani von der Lagerwache zurück auf sein Zimmer geschickt. Es sei kalt, er solle sich wenigstens seine Socken anziehen. Inzwischen begannen draußen die ersten Interviews: „Ja, ich habe nur diese dünne Jacke von der griechischen Grenze. In Österreich habe ich nichts bekommen.“ Daneben wühlte einer vor laufender Kamera in einer alten Pappkarton-Schachtel mit Bekleidungsresten.



Dann begann der 35 Kilometer lange Marsch nach Wien, wo die Gruppe von Asylwerbern am Samstagabend nach stundenlangem Fußmarsch beim Sigmund-Freud-Park vor der Wiener Votivkirche ankam, wo ein mehrtägiges Protest-Zeltlager geplant ist.