Präsident des Höchstgerichts: "Moral ist nicht unser Maßstab"

Zweifeln Sie im Nachhinein manchmal an Ihren Entscheidungen?

Es gibt immer wieder Entscheidungen, die in veränderter Form wieder aufkommen. Wir haben zum Beispiel pro Jahr hunderte Asylfälle. Kein Fall ist wie der andere.

Die Politik scheint an sich nicht zu zweifeln – sie hat schon an vielen Vorhaben festgehalten, obwohl Experten davon abgeraten haben. Wie erleben Sie das?

Es ist üblich geworden, dass vor dem verfassungsgerichtlichen Verfahren ein intensiver Meinungsaustausch über die Medien stattfindet. Wir als Richter stehen, anders als von Medien befragte Experten, nicht unter dem Druck, bis zur nächsten Zeitungsausgabe eine Meinung abgeben zu müssen und können im Kollegium diskutieren. Nicht selten kommt dabei etwas anderes heraus.

Aber in vielen Fällen wurden die Verordnungen und Gesetze tatsächlich aufgehoben. Warum macht es die Regierung nicht gleich gescheit?

Die Beobachtung, was gescheit oder nicht gescheit war, muss man jedem selbst überlassen.

Andererseits gibt es den Vorwurf, dass der VfGH Politik betreibt, in dem er Gesetze aufhebt, die die Regierung konzipiert hat, weil sie die Gesellschaft in diese Richtung gestalten möchte. Stichwort: Mindestsicherung.

Wir machen einfach unsere Arbeit. Wichtig ist, zu wissen: Alle Fälle kommen zu uns, weil Menschen in diesem Land sie an uns herangetragen haben. Wir sind an den Antrag gebunden. Wenn wir darüber hinaus etwas finden, das rechtswidrig sein könnte, können wir nicht darauf eingehen.

Ist das ein Problem?

Es ist insoweit kein Problem, als dass es uns verlässlich davor bewahrt, Politik zu machen. Nur das, was die Menschen zu uns bringen, ist zu entscheiden. Der Verfassungsgerichtshof ist nicht dazu aufgerufen, Verfassungspolizei zu spielen.

Ist es ein Problem, dass jeder Richter von einer politischen Partei nominiert wird?

Dass Verfassungsrichter von demokratisch legitimierten Organen wie Staatsoberhäuptern, Regierungen oder Parlamenten bestellt werden, ist auf der ganzen Welt so. Die Vorstellung dahinter ist, dass ein Organ mit 14 Personen, das durch die lange Amtsdauer in unterschiedlichen Konstellationen besteht, keine bestimmte politische Richtung hat.

Sie sind über ein ÖVP-Ticket gekommen, sagt man. Haben Sie Kontakt?

Ich weiß, wo die ÖVP-Zentrale ist, aber ich habe keinen Kontakt zur ÖVP. Mit Ministern und Abgeordneten aller Parteien, die sich mit Verfassungsfragen beschäftigen, gibt es aber durchaus Kontakte.