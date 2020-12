Wie das Höchstgericht zu seinen Entscheidungen kommt

Der Vorschlag des zuständigen Referenten wird dann in einer sogenannten Session diskutiert und am Ende zur Abstimmung gebracht. Der Präsident des VfGH ist nicht stimmberechtigt. Es gilt, was die Mehrheit der übrigen 13 Richter entscheidet. Im Schnitt fallen mehr als 90 Prozent der Entscheidungen einstimmig aus. Das schriftliche Ergebnis samt Begründung nennt man streng genommen nicht „Urteil“, sondern „Erkenntnis“.

Wer wie abgestimmt hat, ist geheim. Das soll Richter davor schützen, individuell für eine Entscheidung verantwortlich gemacht zu werden – sie können so freier agieren. Verfassungsrichter können übrigens nicht abgesetzt werden, ihre Funktion dauert bis zum 70. Lebensjahr.

Die letzte Session im heurigen Jahr fand Anfang Dezember statt, die nächste ist im März. Was auf dem Programm steht, ist noch unklar – die größten Brocken, die aufsehenerregendsten Fälle, wurden noch heuer erledigt. Offen ist jedenfalls ein Antrag zur Aufhebung der Wien-Wahl im Oktober. Dieser stammt von der Kleinpartei „Artikel eins“ (benannt nach dem ersten Artikel der Bundesverfassung), die sich gegenüber etablierten Parteien benachteiligt fühlt.