Erhard Busek: "Eine politische Leich’ muss her"

Wenn wir zurückblicken, was bisher in der Corona-Krise schiefgegangen ist: Wo sehen Sie Schwächen in unserer Verwaltung?

Da müssen wir von Covid weggehen, die Probleme gehen tiefer. Erstens zweifle ich an der Qualität der Gesetzgebung. Mich regen die geschätzten, emeritierten Verfassungs- und Verwaltungsprofessoren auf, die sich da immer zu den Verordnungen äußern. Die Leute, die in den Rechtsabteilungen sitzen, sind von diesen Herren ausgebildet worden. Es gibt offensichtlich gravierende Mängel in der Lehre.

Guter Punkt. Und zweitens?

Es gibt keine klaren Strukturen mehr, natürlich sind die Rechtsabteilungen in den Ministerien überfordert. Früher gab es ein Ministerium für Land, Wasser und Forst – da war alles klar. Schauen Sie sich an, wie dieses Ministerium jetzt heißt. Immer wieder wurden in den Koalitionen Kompetenzen verschoben, weil ein Minister oder eine Partei sie halt haben wollte – ich nehme da keine Partei aus. Es ist zu viel herumgeschustert worden.

Haben Sie das schon mit dem Bundeskanzler besprochen?

Ich hatte besseren Kontakt mit ihm, als er die Koalition mit der FPÖ verlassen hat. Zu seiner Verteidigung: Jetzt ist er mit dem Krisenmanagement überbeschäftigt.

Die Schwächen sind ja besonders jetzt, in der Krise, offenkundig geworden ...

Es ist eine alte Klage: Jede Regierung hat in ihr Programm eine Verwaltungsreform geschrieben. Nur wurde nie eine Verwaltungsreform gemacht. Wenn die Corona-Krise vorbei ist, ist es hoch an der Zeit, sich anzuschauen, welche Fehler passiert sind. Das ist aber keine politische Untersuchung, sondern eine Aufgabe für den Rechnungshof oder die Wissenschaft. Man sollte sie fragen, ob sie eigentlich bisher Fehleranalysen gemacht haben.

Was ist mit der Opposition?

Die Opposition stellt nicht die richtigen Fragen. Nehmen Sie den Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Causa her: Das Ziel der von mir sehr geschätzten Stephanie Krisper (Neos, Anm.) ist: „Es muss dringend eine politische Leich’ her.“ Es werden aber nicht die Vorgänge in der Verwaltung untersucht. Mit so etwas kommt man ja in der Zeitung nicht unter.