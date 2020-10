Polit-Urgestein Erhard Busek: „Wiener ÖVP soll nicht regieren“

Sie haben Gernot Blümel also nur aus taktischen Gründen aber nicht aus Überzeugung unterstützt?

Nein, das ist eine demokratiepolitische Überlegung: Ich bin sehr dafür, dass der Bürgermeister gut abgeschnitten hat, weil ich nicht will, dass das ganze Land – da bin ich ein alter Großkoalitionär – in eine Richtung kippt. Es muss einen Ausgleich geben. Das war der Grund, warum ich für den Blümel eingetreten bin und nichts anderes.

In Wien gibt es schon eine rot-schwarze Achse – zwischen Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck. Wozu braucht es da die ÖVP in der Regierung?

Das haben die Roten immer gehabt, und es ist gut, dass es diese Achse gibt. Das wird dem Blümel in der Frage der jetzigen Wirtschaftssituation helfen.

Blümel hat schon Sonntagabend auf die hohe „finanzpolitische Kompetenz“ der ÖVP hingewiesen. Ludwig wird aber kaum das wichtigste Ressort – die Finanzen – an seinen Juniorpartner abgeben.

Wenn Sie mich fragen, ist das das Ausstiegsszenario aus den Verhandlungen. Auf beiden Seiten.

Werden die Koalitionsverhandlungen daran scheitern?

Ja, und ich bin auch dafür, dass sie scheitern. Denn mit dieser starken Mehrheit in Wien werden die Roten ihren Minderheitspartner ÖVP, der in der Regierung eine Mehrheit hat, dazu verpflichten wollen, im Bund dieses und jenes durchzubringen. Das würde die Sache in jeder Hinsicht schwieriger machen. Da wünsch ich den Grünen, die meiner Ansicht nach mit Sicherheit in der Regierung verbleiben, viel Vergnügen.

Die ÖVP soll also nicht mit der SPÖ regieren?

Nein. Die ÖVP muss wieder stärker werden, und das kann sie nur aus der Opposition heraus.