Peter Kaiser: "Katastrophen mit herkömmlicher Ausrüstung kaum mehr bewältigbar"

Fünf Bezirke betroffen

Das Ausmaß der Schäden sei aktuell noch nicht einschätzbar, so Kaiser. Aber: "Es sind sicherlich die größten Schäden seit langer, langer Zeit". Grund sei dafür, dass ein großer Flächenbereich - insgesamt fünf Bezirke - betroffen ist. Der Landeshauptmann habe eine Sammlung aller Schäden veranlasst, "aber ganz offen gesagt: Das wirkliche Ausmaß, die Betroffenheit, wird man erst in einigen Tagen annähernd feststellen."

200 Menschen mussten in Kärnten aufgrund der Unwetter zuletzt ihre Häuser verlassen. Das wichtigste Ziel sei, "dass Menschenleben geschützt werden", so Kaiser. Sobald die Gefahr vorbei oder einkalkulierbar sei, können die Menschen wieder in ihre Häuser zurück. Sind diese nicht mehr bewohnbar, werden Betroffene in Notunterkünften oder öffentlichen Gebäuden untergebracht.