Tausende ohne Strom: Heftige Überschwemmungen in Slowenien

In der gebirgigen Gegend waren einige Orte von der Außenwelt abgeschnitten oder nur über Kärnten erreichbar.

Wie die Kärntner Landesregierung mitteilte, wurde die Versorgung der Orte Solčava, Luče und Ljubno vom Roten Kreuz und dem Landeskrisenstab Kärnten organisiert.

2.000 Menschen ohne Strom und Wasser

In der Stadt Črna na Koroškem waren mehr als 2.000 Menschen ohne Wasser, Strom und Mobilfunknetz. Wie es am Samstag in der Früh hieß, versuche eine Abordnung der slowenischen Armee, sich in die abgeschnittene Stadt durchzuschlagen.

➤ Hier geht´s zu unserem Unwetter-Live-Ticker