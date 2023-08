"Explosive Mischung": Experte erklärt Hochwasser im Süden Österreichs

"Klassisches Genua-Tief"

In den vergangenen Tagen erlebte man "eigentlich ein klassisches Genua-Tief". Aus dem Nordwesten, von den britischen Inseln her kam kühlere Luft in den heißen Mittelmeerraum, was im Bereich von Genua dann zur Bildung eines großen Tiefdruckgebietes führte. Auf einer "relativ bekannten Zugbahn" nahm der Komplex mit seinen extremen Wettererscheinungen dann seinen Weg über die Adria und über Ungarn.

Jetzt befindet sich das Tief auf dem Weg Richtung Baltikum, erklärte Hohenwarter: "Das ist eine sehr typische Wetterlage, aber eher erst für den Spätsommer oder Herbst hinein." Während der "Hundstage" seien solche massive Kaltluftvorstöße in den Mittelmeerraum eigentlich selten. Klar sei: "Kalte Luft über dem warmen Meer bildet immer eine explosive Mischung." Genau diese bekam der Süden Kärntens und der Steiermark in Form von massiven Niederschlägen nun zu spüren.