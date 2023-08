Wer noch dringend Sandsäcke benötigt, kann diese ungefüllt bei der heimischen Feuerwehr abholen.

„Die Leute können sich gerne welche holen. Wir haben von Donnerstag auf Freitag alleine für den Bezirk Jennersdorf 12.000 weitere Sandsäcke angefordert und bekommen“, erklärt Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf auf KURIER-Nachfrage.

Grieselbach steigt bedrohlich an

Die schweren Regenfälle erinnern dabei an das Hochwasser im Jahr 2020, als sogar ein Taxi im Rückhaltebecken versunken ist. „Durch die mittlerweile weiter umgesetzten Hochwasserschutzmaßnahmen, sind der Bevölkerung in diesem Jahr Szenarien wie in den Jahren 2014 und 2020 erspart geblieben“, heißt es von der Stadtfeuerwehr Jennersdorf.

Aktuell steht der Grieselbach bedrohlich hoch. Über Nacht könnte er auf die Kirchenstraße treten und die Wassermassen zahlreiche Lokale gefährden.

Güssing schützt sein Altenwohnheim

Auch im Nachbarbezirk Güssing ist die Lage dramatisch. Um die Mittagszeit beriet sich der Krisenstab des Bezirksfeuerwehrkommandos für weitere Vorkehrungen.

Weil von Freitag auf Samstag noch weitere Regenfälle angekündigt wurden, habe man in Güssing vorsorglich Sandsäcke auf der Dammkrone der Strem platziert, um das Altenwohnheim zu schützen und weitere im Bereich Radiologie Maurer.