Nach starkem Regen: Zivilschutzwarnung für Teile Kärntens

Starke Niederschläge in der Nacht auf Freitag haben in Kärnten zu Murenabgängen und Überflutungen geführt. Dadurch wurden mehrere Straßen gesperrt, teilte die Polizei mit. Besonders angespannt ist die Lage in:

St. Paul und St. Georgen im Lavanttal

und im Lavanttal in Loibach bei Bleiburg

In Loibach gilt eine Zivilschutzwarnung gilt. Die Region bei Bad Eisenkappel sei komplett abgeschlossen, teilte der Bezirkshauptmann von Völkermarkt, Gert Klösch, auf Ö3 mit.