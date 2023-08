Starkregen prognostiziert: Hochwasser in Tirol und OÖ erwartet

Es bleibt weiterhin unbeständig. Im Tiroler Unterland wird ein enormer Anstieg der Wasserstände durch den Starkregen erwartet. Bis inklusive Sonntag kommt es immer wieder zu Schauern.

➤ Warum die Rekordhitze und Extremwettereignisse kein Zufall sind

Angespannt war die Lage in Kärnten, in St. Paul im Lavanttal und Loibach, wo Zivilschutzalarm galt. In St. Georgen im Lavanttal und Bad Eisenkappel gab es ebenfalls eine solche. Das blieb am Nachmittag aufrecht.

➤ Nach starkem Regen: Zivilschutzwarnung für Teile Kärntens

Heute Nachmittag erreicht von Westen kommend eine Regenfront OÖ und bringt ab den heutigen Abendstunden flächendeckend starke Niederschläge. Diese dauern voraussichtlich bis Samstag nachts an. Dies wird zu starken Anstiegen der Wasserstände an Salzach, Inn, Traun und Enns führen. Am morgigen Samstag werden dort aus jetziger Sicht Warngrenzen erreicht und überschritten. Auch entlang der oö. Donau werden die Wasserstände ansteigen.