NÖ schickt Feuerwehren mit Großpumpen in Kärntner Flutgebiete

Die massiven Regenfälle, in der Nacht auf Freitag haben in Kärnten zu Überflutungen und Murenabgängen geführt. In einigen Teilen Kärntens wurde Zivilschutzalarm wegen Hochwassergefahr ausgelöst. Daher hat der Kärntner Landesfeuerwehrverband Freitagmittag den NÖ Landesfeuerwehrverband um Hilfe ersucht.