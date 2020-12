Oskar Deutsch: "Inakzeptable Opfer-Täter-Umkehr"

Inwiefern gleicht die FPÖ der Muslimbruderschaft?

Es gibt Extremisten in der FPÖ, die zur Verrohung der Gesellschaft beitragen und somit eine Gefahr sind. Farid Hafez, Wissenschafter an der Universität Salzburg, hat eine Razzia bei der Muslimbruderschaft mit der Shoah verglichen. In seinem Artikel „Xinjiang and Kristallnacht in Austria: freedom of religion under threat“ hat er die Shoah verharmlost. Diese inakzeptable Opfer-Täter-Umkehr ist eine Verhöhnung der Opfer des Genozids. Wir haben den Rektor der Uni Salzburg in einem Brief aufgefordert, Konsequenzen zu ziehen. Doch er hat bislang nicht reagiert.

Welche Konsequenz soll der Rektor ziehen?

Ich fordere eine Entschuldigung, die Rücknahme dieser unhaltbaren Äußerungen und den Rücktritt von Hafez.